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Допинг в спорте

Инспекторы РУСАДА будут проводить тестирование в защитных костюмах

Тесты возобновятся с третьей декады мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут осуществлять тестирование спортсменов только в защитных костюмах. Об этом сообщила на онлайн-конференции, организованной ТАСС, начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова.

Во время пандемии коронавируса РУСАДА приостановило тестирование спортсменов. Оно возобновится с третьей декады мая.

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"Отдельную работу мы проводим с персоналом по сбору проб, - сказала Баринова. - Огромная благодарность, что они выразили готовность продолжить сотрудничество. Нужно предпринимать меры как по защите специалистов, так и спортсменов, чрезмерных мер быть не может. Инспекторы РУСАДА будут проводить тестирование только в специальных костюмах, наши специалисты должны использовать маски, санитайзеры".

"Мы также постарались учесть интересы спортсменов. Находясь в окружении семьи, они должны заботиться не только о себе", - добавила она.

РУСАДА попросило спортсменов предоставлять информацию о своем местонахождении и сообщить, был ли у них контакт с коронавирусной инфекцией. "Хочу обратиться к спортсменам. Продолжайте заполнять информацию о местонахождении, находитесь ли вы на карантине или получили ли вы предписание об ограничении контактов", - отметила Баринова.

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