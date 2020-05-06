Инспекторы РУСАДА будут проводить тестирование в защитных костюмах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут осуществлять тестирование спортсменов только в защитных костюмах. Об этом сообщила на онлайн-конференции, организованной ТАСС, начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова.

"Отдельную работу мы проводим с персоналом по сбору проб, - сказала Баринова. - Огромная благодарность, что они выразили готовность продолжить сотрудничество. Нужно предпринимать меры как по защите специалистов, так и спортсменов, чрезмерных мер быть не может. Инспекторы РУСАДА будут проводить тестирование только в специальных костюмах, наши специалисты должны использовать маски, санитайзеры".

"Мы также постарались учесть интересы спортсменов. Находясь в окружении семьи, они должны заботиться не только о себе", - добавила она.

РУСАДА попросило спортсменов предоставлять информацию о своем местонахождении и сообщить, был ли у них контакт с коронавирусной инфекцией. "Хочу обратиться к спортсменам. Продолжайте заполнять информацию о местонахождении, находитесь ли вы на карантине или получили ли вы предписание об ограничении контактов", - отметила Баринова.