Чемпион мира Бурмистров вернулся в клуб КХЛ "Ак Барс"

ТАСС, 6 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" подписал контракт с нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на год.

Бурмистров является воспитанником "Ак Барса", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (сезон-2017/18). С 2018 года он выступал за уфимский "Салават Юлаев". Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провел 231 игру и набрал 102 очка (33 гола + 69 результативных передач). В Национальной хоккейной лиге он выступал в составе "Атланты", "Виннипега", "Аризоны" и "Ванкувера", набрав в общей сложности 101 очко (37+64) в 348 матчах регулярных чемпионатов.

В составе сборной России Бурмистров стал чемпионом мира 2014 года.

В регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик". Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.