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Допинг в спорте

РУСАДА попросило федерации подготовить места для тестирования на аренах

Тестирование спортсменов на данный момент не проводится из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось к всероссийским спортивным федерациям с просьбой подготовить места для тестирования спортсменов. Об этом на онлайн-конференции, организованной ТАСС, сообщил генеральный директор агентства Юрий Ганус.

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Тестирование спортсменов на данный момент не проводится из-за пандемии коронавируса.

"Качество и непрерывность тестирования повышает уровень доверия к юрисдикции. Я обращаюсь к руководителям федераций - мы просим подготовить фактические места для тестирования. Это критически важно, чтобы мы могли выполнять свои функции", - сказал Ганус.

Теги
ДопингГанус, Юрий Александрович
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