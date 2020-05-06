РУСАДА попросило федерации подготовить места для тестирования на аренах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось к всероссийским спортивным федерациям с просьбой подготовить места для тестирования спортсменов. Об этом на онлайн-конференции, организованной ТАСС, сообщил генеральный директор агентства Юрий Ганус.

Тестирование спортсменов на данный момент не проводится из-за пандемии коронавируса.

"Качество и непрерывность тестирования повышает уровень доверия к юрисдикции. Я обращаюсь к руководителям федераций - мы просим подготовить фактические места для тестирования. Это критически важно, чтобы мы могли выполнять свои функции", - сказал Ганус.