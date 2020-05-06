РУСАДА призвало спортсменов не "прикрываться коронавирусом" для отказа от тестирования

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало спортсменов не использовать пандемию коронавируса в качестве предлога для отказа от прохождения тестирования, если на то нет объективных причин. Об этом во время организованной ТАСС онлайн-конференции сообщили генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая.

Во время пандемии коронавируса РУСАДА приостановило тестирование спортсменов. Оно возобновится с третьей декады мая.