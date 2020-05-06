РУСАДА призвало спортсменов не "прикрываться коронавирусом" для отказа от тестирования

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало спортсменов не использовать пандемию коронавируса в качестве предлога для отказа от прохождения тестирования, если на то нет объективных причин. Об этом во время организованной ТАСС онлайн-конференции сообщили генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая.
Во время пандемии коронавируса РУСАДА приостановило тестирование спортсменов. Оно возобновится с третьей декады мая.
"С учетом того, что стоимость проб увеличивается, я обращаюсь к федерациям, чтобы они дисциплинировали своих спортсменов. Если они захотят использовать нынешнюю ситуацию, чтобы избегать тестирования, то должны будут предоставлять документы, обоснования, почему они не могут быть протестированы. Это - ответственность федераций", - сказал Ганус.
"Это документ установленного образца, - пояснила Пахноцкая. - Мы обеспечим таким образцом каждый субъект. Спортсмен не должен недобросовестно использовать ситуацию и сам себе ставить диагноз. Чтобы избежать никому не нужных последствий, обращу на это внимание федераций, тренеров и самих спортсменов. За каждый свой поступок они будут нести ответственность".