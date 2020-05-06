Международная федерация стрельбы из лука окажет финансовую помощь участникам ЧМ

ТАСС, 6 мая. Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) вместе с Фондом развития международного спорта окажет материальную поддержку спортсменам, оставшимся без доходов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего будет выделено $150 тыс., каждый спортсмен сможет получить грант в размере не более $7,5 тыс. На получение выплат могут претендовать спортсмены и паралимпийцы старше 18 лет, которые принимали участие в чемпионате мира - 2019 и прошедшем сезоне Кубка мира.

Спортсмены должны будут предоставить необходимые документы, которые доказывают, что их заработки составят меньше ожидаемых в 2020 году, а также уведомление о том, как они собираются потратить вырученные средства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.