Пахноцкая: себестоимость одной взятой допинг-пробы в условиях пандемии возрастает

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Стоимость отдельно взятой допинг-пробы в условиях, связанных с пандемией коронавируса, возрастает. Об этом на онлайн-конференции, организованной ТАСС, сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

"Мы планируем возобновление тестирования в третью декаду мая, и количество допинг-проб будет несопоставимо больше, чем за стандартный месяц нашей работы. Стоимость этой миссии будет другой - дороже, конечно", - сказала Пахноцкая.

"Костюмы противовирусные стоят денег, маски мы закупаем с учетом того, что их не только инспекторы наденут. Запас материалов рассчитывался не только на инспектора и спортсмена, но и на ближайшее окружение, учитывая, что тестирование может быть на базах", - добавила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.