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Зимние олимпийские виды спорта

Федерация фигурного катания России не получала документов о переходе Трусовой к Плющенко

Ранее сообщалось о том, что 15-летняя спортсменка, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, перешла к Плющенко
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала документов о переходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в тренерскую группу Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

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Ранее портал Sport24 сообщил о том, что 15-летняя Трусова, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, перешла к Плющенко.

"Никаких официальных документов у нас пока нет", - сказал Горшков.

Трусова дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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