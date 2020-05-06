Федерация фигурного катания России не получала документов о переходе Трусовой к Плющенко

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала документов о переходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в тренерскую группу Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

Ранее портал Sport24 сообщил о том, что 15-летняя Трусова, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, перешла к Плющенко.

"Никаких официальных документов у нас пока нет", - сказал Горшков.

Трусова дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.