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Все инспекторы допинг-контроля РУСАДА сдадут предварительные тесты на коронавирус

По словам генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, никто из сотрудников агентства не заразился коронавирусом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Все инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), выполняющие допинг-контроль, сдадут предварительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила на онлайн-конференции, организованной ТАСС, начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова.

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За последние сутки в России было выявлено 10 559 заразившихся коронавирусом, 21 327 человек выздоровели, 1537 человек умерли.

"Мы проверяем инспекторов на коронавирус. Добровольное тестирование на коронавирус и соблюдение правил - это обязательное условие работы с ними", - сказала Баринова.

По словам генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, никто из сотрудников агентства не заразился коронавирусом. "Мы каждый день контролируем температуру тела наших сотрудников. У нас есть регламентирующий документ, согласно которому сотрудники входят в офис после получения отрицательного теста на коронавирус, только если они здоровы", - отметил он.

Теги
ДопингГанус, Юрий АлександровичВлияние коронавируса на спорт
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