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КХЛ

Хоккеист Да Коста перешел из "Локомотива" в "Ак Барс"

Контракт 30-летнего игрока с казанским клубом рассчитан на один сезон
Стефан Да Коста Егор Алеев/ТАСС
Описание
Стефан Да Коста
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 6 мая. Французский нападающий Стефан Да Коста стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс". Об этом сообщает спортивное агентство Winners.

Контракт 30-летнего игрока с казанским клубом рассчитан на один сезон.

До этого Да Коста выступал за ярославский "Локомотив", в составе которого в прошедшем сезоне набрал 35 (14 шайб + 21 результативная передача) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф француз провел шесть матчей, в которых пять раз (3+2) отличился результативными действиями.

Ранее Да Коста на протяжении четырех сезонов представлял ЦСКА, сезон-2018/19 он провел в екатеринбургском "Автомобилисте". Также француз выступал за "Бингхэмптон", который является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги "Оттава", и швейцарский "Серветт".

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