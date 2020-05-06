Хоккеист Да Коста перешел из "Локомотива" в "Ак Барс"

ТАСС, 6 мая. Французский нападающий Стефан Да Коста стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс". Об этом сообщает спортивное агентство Winners.

Контракт 30-летнего игрока с казанским клубом рассчитан на один сезон.

До этого Да Коста выступал за ярославский "Локомотив", в составе которого в прошедшем сезоне набрал 35 (14 шайб + 21 результативная передача) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф француз провел шесть матчей, в которых пять раз (3+2) отличился результативными действиями.

Ранее Да Коста на протяжении четырех сезонов представлял ЦСКА, сезон-2018/19 он провел в екатеринбургском "Автомобилисте". Также француз выступал за "Бингхэмптон", который является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги "Оттава", и швейцарский "Серветт".