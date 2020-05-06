Источник: Трусова может уйти от Тутберидзе, Плющенко - один из вариантов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова может уйти от тренера Этери Тутберидзе и рассматривает несколько тренерских групп для возможной работы. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Федерация фигурного катания России не получала документов о переходе Трусовой к Плющенко

Ранее портал Sport24 сообщил о том, что 15-летняя Трусова, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, перешла к Евгению Плющенко.

"Трусова рассматривает возможность ухода, Плющенко не единственный кандидат", - сказал собеседник агентства.

Трусова тренируется у Тутберидзе с 2016 года. В прошлом сезоне она дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.