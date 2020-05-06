Фигуристка Трусова будет отчислена из "Самбо-70" в случае ухода к другому тренеру

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова будет отчислена из школы "Самбо-70", если покинет группу Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Ранее портал Sport24 сообщил о возможном переходе 15-летней Трусовой в группу к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

"Посмотрите, что было с Женей Медведевой, Полиной Цурской, Адьяном Питкеевым - всем делались предложения, и те кто ушел, ушли в никуда. Медведева ушла к одному из лучших тренеров в мире. Мы хоть и из мира единоборств, но такая ситуация для нас дикость: есть законы этики, но в фигурном катании это в порядке вещей. А мы будем вынуждены отчислить Трусову из школы", - заявил Лайшев.

Трусова тренируется у Тутберидзе с 2016 года. В прошлом сезоне она дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.