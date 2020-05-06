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Зимние олимпийские виды спорта

Возможный уход Трусовой от Тутберидзе не стал новостью для директора "Самбо-70"

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, фигуристка рассматривает несколько тренерских групп для возможной работы
Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев не удивлен информации о возможном уходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Об этом он сообщил ТАСС в среду.

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Ранее портал Sport24 сообщил о том, что 15-летняя Трусова, занимающаяся в группе Тутберидзе, перешла к Евгению Плющенко. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Трусова действительно рассматривает несколько тренерских групп для возможной работы.

"На "Хрустальном" (тренировочный каток "Самбо-70" - прим. ТАСС) возможный переход Трусовой - не новость. Они удивлены, что она решила уйти в период коронавируса. К девочкам неоднократно поступают предложения, это вопрос внутренней жизни фигурного катания", - заявил Лайшев.

Трусова тренируется у Тутберидзе с 2016 года. В прошлом сезоне она дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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