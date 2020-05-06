Тарасова пожелала фигуристке Трусовой результата не хуже, чем в группе Тутберидзе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова пожелала двукратной чемпионке мира среди юниоров фигуристке Александре Трусовой достичь результатов не хуже, чем в группе тренера Этери Тутберидзе. Об этом Тарасова сообщила ТАСС.

"Мне неизвестно об переходе Саши от Этери Тутберидзе, - сказала Тарасова. - Какие могут быть перспективы в данном случае? Разные, вопрос в данном случае решают родители - девочка еще несовершеннолетняя, кто им может быть советчиком? Мы все очень любим Сашу и желаем ей оставаться в авангарде фигурного катания, имея результаты не хуже, чем она имела у Тутберидзе".

Трусова тренируется у Тутберидзе с 2016 года. В прошлом сезоне она дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.