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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова пожелала фигуристке Трусовой результата не хуже, чем в группе Тутберидзе

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что 15-летняя Трусова рассматривает возможность ухода к Евгению Плющенко
Татьяна Тарасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова пожелала двукратной чемпионке мира среди юниоров фигуристке Александре Трусовой достичь результатов не хуже, чем в группе тренера Этери Тутберидзе. Об этом Тарасова сообщила ТАСС.

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что 15-летняя Трусова рассматривает возможность ухода от Тутберидзе. Одним из вариантов фигуристки является переход в группу Евгения Плющенко.

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"Мне неизвестно об переходе Саши от Этери Тутберидзе, - сказала Тарасова. - Какие могут быть перспективы в данном случае? Разные, вопрос в данном случае решают родители - девочка еще несовершеннолетняя, кто им может быть советчиком? Мы все очень любим Сашу и желаем ей оставаться в авангарде фигурного катания, имея результаты не хуже, чем она имела у Тутберидзе".

Трусова тренируется у Тутберидзе с 2016 года. В прошлом сезоне она дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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