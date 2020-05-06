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Зимние олимпийские виды спорта

Касперович: биатлонист Логинов возобновит стрелковые тренировки на территории своего дома

В связи с пандемией коронавируса в России действует режим самоизоляции, тренировочные сборы национальных команд отменены, к новому сезону биатлонисты готовятся на дому
Александр Касперович Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Касперович
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов в случае необходимости будет готов возобновить стрелковые тренировки с использованием пневматического ружья на территории своего дома. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

В связи с пандемией коронавируса в России действует режим самоизоляции, тренировочные сборы национальных команд отменены, к новому сезону биатлонисты готовятся на дому.

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"Он приступил к кроссовой подготовке, начал силовую работу. У него дома хороший зал, так что все нормально, больших проблем я не вижу", - сказал Касперович.

"Сейчас думаем, как начинать стрелковую подготовку, мы обновили ложе для ружья, заказали одно для пневматики, пообещали, что после 10-го числа оно будет готово. Если доступ к оружию будет закрыт, то надо переходить на пневматику. У него свой дом, на его территории он может работать с пневматикой, установки уже есть, все готово. Как только ложе будет готово, отправлю ему, чтобы он там работал", - добавил тренер спортсмена.

Логинов вместе с семьей живет в Саратовской области.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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