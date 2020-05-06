Касперович: биатлонист Логинов возобновит стрелковые тренировки на территории своего дома

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов в случае необходимости будет готов возобновить стрелковые тренировки с использованием пневматического ружья на территории своего дома. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

"Он приступил к кроссовой подготовке, начал силовую работу. У него дома хороший зал, так что все нормально, больших проблем я не вижу", - сказал Касперович.

"Сейчас думаем, как начинать стрелковую подготовку, мы обновили ложе для ружья, заказали одно для пневматики, пообещали, что после 10-го числа оно будет готово. Если доступ к оружию будет закрыт, то надо переходить на пневматику. У него свой дом, на его территории он может работать с пневматикой, установки уже есть, все готово. Как только ложе будет готово, отправлю ему, чтобы он там работал", - добавил тренер спортсмена.

Логинов вместе с семьей живет в Саратовской области.