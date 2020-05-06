Олимпийский чемпион хоккеист Марченко перешел из ЦСКА в "Локомотив"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2018 года Алексей Марченко стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба ярославской команды.

Контракт 28-летнего Марченко с "Локомотивом" рассчитан на два сезона.

Защитник перешел в ярославский клуб из ЦСКА. В последнем сезоне в составе армейцев Марченко провел 60 игр и набрал 21 (6 голов + 15 результативных передач) очко. В плей-офф он сыграл в четырех матчах, отметившись одной голевой передачей.

Марченко является воспитанником ЦСКА, он провел за клуб в общей сложности 300 матчей в КХЛ и стал с командой обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. Также форвард играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Детройт" и "Торонто". В 2018 году Марченко стал победителем Олимпийских игр в Пхёнчхане.