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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат России по спортивной гимнастике в 2020 году проведен не будет

Первоначально планировалось, что женский чемпионат страны по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 20 по 27 марта, а мужское первенство - с 15 по 22 апреля
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по спортивной гимнастике в 2020 году не состоится в связи с тем, что у спортсменов не будет достаточного количества времени для подготовки к этому турниру. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Первоначально планировалось, что женский чемпионат страны по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 20 по 27 марта, а мужское первенство - с 15 по 22 апреля. В середине марта Федерация спортивной гимнастики России из-за пандемии коронавируса приняла решение перенести эти соревнования на октябрь.

"Что касается чемпионата России, то его в этом году не будет. Он может пройти теперь только в 2021 году. Людям надо тренироваться минимум полгода, чтобы быть готовым к этому старту и восстановить свои кондиции. Мы до сих пор не знаем, когда в регионах будут открыты залы", - заметила Родионенко.

Ранее тренер сообщила ТАСС, что осенью планируется проведение Кубка России по спортивной гимнастике, который изначально должен был проходить с 27 июня по 3 июля. Кубок страны должен пройти незадолго до чемпионатов Европы, которые намерен провести осенью Европейский гимнастический союз.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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