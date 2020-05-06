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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт РФ разработает механизм тренировок спортсменов на базах в условиях самоизоляции

Олег Матыцин заявил, что как только будут сняты первые ограничения, все будет готово к централизованной подготовке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство спорта России разработает механизм, позволяющий спортсменам проводить сборы на учебно-тренировочных базах в условиях действия карантинных мер. Об этом во время заседания комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни заявил министр спорта Олег Матыцин.

В связи с пандемией коронавируса в России действует режим самоизоляции, тренировочные сборы национальных команд отменены, спортсмены готовятся к соревнованиям на дому.

"Как только будут сняты первые ограничения по режиму самоизоляции, мы будем готовы приступить к централизованной подготовке. Мы отправили в Роспотребнадзор предложения о мерах, связанных с ее восстановлением, но на будущее я дал поручение подготовить механизм организации на наших базах централизованной подготовки в условиях самоизоляции", - сказал Матыцин.

"Это сопряжено со значительными мерами безопасности, выполнением требования Роспотребнадзора и логистикой. Но если такая необходимость, не дай бог, возникнет, я надеюсь, что мы будем готовы организовать подготовку. Сейчас страна живет по единым законам, мы не можем ставить под угрозу здоровье тысяч спортсменов и тысяч тренеров. Но уроки из сегодняшней ситуации мы извлечем, и механизм работы будет представлен", - добавил он.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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