Тренер по фигурному катанию группы Тутберидзе Розанов будет работать с Плющенко

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалист группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Сергей Розанов продолжит работу в академии Евгения Плющенко. Об этом Плющенко сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что ученица Тутберидзе 15-летняя фигуристка Александра Трусова переходит в группу Плющенко.

"Также ко мне перешел Сергей Розанов, будем работать в одной команде, - сказал Плющенко. - Сережа очень серьезный специалист, он сделал огромную работу со спортсменами, и я очень рад такому взвешенному и правильному решению с его стороны. И как я говорил ранее, академия Плющенко будет развиваться и скоро покажет олимпийских чемпионов".

Розанов работал с Тутберидзе с 2018 года.