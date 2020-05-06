Копенгаген должен предоставить УЕФА гарантии проведения матчей Евро до 8 мая

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Оргкомитет матчей чемпионата Европы по футболу в Копенгагене должен предоставить правительственные гарантии проведения соревнований в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 8 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе датской части оргкомитета соревнований.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год.

"Нам нужно до пятницы предоставить гарантии в УЕФА, что Копенгаген может принять матчи чемпионата Европы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее планировалось, что все города-организаторы подтвердят намерение принять матчи чемпионата Европы до 30 апреля. По состоянию на 6 мая с соответствующими заявлениями выступили Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Дублин, Копенгаген, Бухарест и Баку.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах в 12 разных странах. Копенгаген должен принять четыре матча турнира, включая игру группового этапа между сборными России и Дании.