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Влияние коронавируса на спорт

Родионенко заявила, что приветствует намерение провести осенью ЧЕ по спортивной гимнастике

Европейский гимнастический союз в начале мая объявил о намерении провести осенью турниры, которые не состоялись весной из-за пандемии коронавируса
Валентина Родионенко. Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Валентина Родионенко.
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Решение Европейского гимнастического союза (UEG) провести осенью чемпионаты Европы по спортивной гимнастике является правильным шагом, гимнастам очень нужен этот турнир. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Европейский гимнастический союз в начале мая объявил о намерении провести осенью чемпионаты Европы по спортивной гимнастике, которые не состоялись весной из-за пандемии коронавируса. Баку, который должен был в мае проводить мужское континентальное первенство, заявил о своей готовности сделать это осенью. Париж, в свою очередь, отказался от проведения женского ЧЕ, и в настоящее время UEG ищет новое место, где этот турнир мог бы состояться в один из осенних месяцев.

"Очень важно, чтобы у спортсменов в конце года был хотя бы один крупный старт. Точные даты проведения чемпионата Европы пока неизвестны, все будет зависеть от ситуации. Но мы в свой календарь уже включили эти соревнования", - сказала Родионенко.

"В середине мая должна наступить ясность, в каком формате планируется проводить этот турнир. Пока мы не знаем, будет ли проводиться одновременно молодежное первенство, которое было в программе весенних чемпионатов Европы. Логичней было бы не трогать пока молодежь, потому что все школы из-за коронавируса были закрыты", - заметила собеседница ТАСС.

Чемпионат Европы 2019 года проходил в польском Щецине.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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