Родионенко заявила, что приветствует намерение провести осенью ЧЕ по спортивной гимнастике

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Решение Европейского гимнастического союза (UEG) провести осенью чемпионаты Европы по спортивной гимнастике является правильным шагом, гимнастам очень нужен этот турнир. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Европейский гимнастический союз в начале мая объявил о намерении провести осенью чемпионаты Европы по спортивной гимнастике, которые не состоялись весной из-за пандемии коронавируса. Баку, который должен был в мае проводить мужское континентальное первенство, заявил о своей готовности сделать это осенью. Париж, в свою очередь, отказался от проведения женского ЧЕ, и в настоящее время UEG ищет новое место, где этот турнир мог бы состояться в один из осенних месяцев.
"Очень важно, чтобы у спортсменов в конце года был хотя бы один крупный старт. Точные даты проведения чемпионата Европы пока неизвестны, все будет зависеть от ситуации. Но мы в свой календарь уже включили эти соревнования", - сказала Родионенко.
"В середине мая должна наступить ясность, в каком формате планируется проводить этот турнир. Пока мы не знаем, будет ли проводиться одновременно молодежное первенство, которое было в программе весенних чемпионатов Европы. Логичней было бы не трогать пока молодежь, потому что все школы из-за коронавируса были закрыты", - заметила собеседница ТАСС.
Чемпионат Европы 2019 года проходил в польском Щецине.