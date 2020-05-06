Винер-Усманова призвала открыть тренировочные базы для российских спортсменов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова призвала открыть учебно-тренировочные базы, на которых российские спортсмены могли бы продолжить совершенствовать свое мастерство. Об этом она заявила во время заседания комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

В связи с пандемией коронавируса в России действует режим самоизоляции, тренировочные сборы национальных команд отменены, спортсмены готовятся к соревнованиям на дому.

"Мы должны продолжать спортивную подготовку в состоянии карантина, - сказала Винер-Усманова. - На каждой базе есть прекрасные поля, прекрасные стадионы, места, где можно погулять и, конечно, потренироваться, это очень важно, это надо обязательно обеспечить. Сейчас люди ищут работу, они готовы работать за питание. А у нас есть люди, которые не хотят брать на себя ответственность и отсиживаются дома или на дачах. Но тогда пусть они не получают зарплату, пусть ее получают те, кто хочет работать и дать спортсменам возможность готовиться".

"А то мы увидим этих спортсменов совсем в другом месте после окончания карантина. Это молодые люди, которым нужна деятельность. Мы не соберем их, это я вам говорю как тренер, которому уже 885 лет", - иронично добавила она.

Министр спорта России Олег Матыцин во время заседания сообщил, что ведомство разработает механизм, позволяющий спортсменам проводить сборы на учебно-тренировочных базах в условиях действия карантинных мер.