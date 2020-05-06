{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Винер-Усманова призвала открыть тренировочные базы для российских спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что на каждой базе есть места, где можно погулять и потренироваться

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова призвала открыть учебно-тренировочные базы, на которых российские спортсмены могли бы продолжить совершенствовать свое мастерство. Об этом она заявила во время заседания комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

В связи с пандемией коронавируса в России действует режим самоизоляции, тренировочные сборы национальных команд отменены, спортсмены готовятся к соревнованиям на дому.

"Мы должны продолжать спортивную подготовку в состоянии карантина, - сказала Винер-Усманова. - На каждой базе есть прекрасные поля, прекрасные стадионы, места, где можно погулять и, конечно, потренироваться, это очень важно, это надо обязательно обеспечить. Сейчас люди ищут работу, они готовы работать за питание. А у нас есть люди, которые не хотят брать на себя ответственность и отсиживаются дома или на дачах. Но тогда пусть они не получают зарплату, пусть ее получают те, кто хочет работать и дать спортсменам возможность готовиться".

"А то мы увидим этих спортсменов совсем в другом месте после окончания карантина. Это молодые люди, которым нужна деятельность. Мы не соберем их, это я вам говорю как тренер, которому уже 885 лет", - иронично добавила она.

Министр спорта России Олег Матыцин во время заседания сообщил, что ведомство разработает механизм, позволяющий спортсменам проводить сборы на учебно-тренировочных базах в условиях действия карантинных мер.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
КХЛ
Олег Знарок выбран любимым тренером игроков по итогам опроса КХЛ
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов признан самым неудобным соперником на площадке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС