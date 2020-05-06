Винер-Усманова считает необходимым наличие в российских школах экзамена по физкультуре

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова считает, что экзамен по физкультуре в российских школах должен быть включен в федеральный государственный образовательный стандарт. Об этом она заявила во время заседания комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, которое проходит в режиме онлайн.

"Из-за отсутствия конкретных требований в действующих ныне федеральных государственных образовательных стандартах урок физической культуры стал мало похож на учебный предмет, а он очень важен. Мы сейчас видим за рубежом проводятся целые восстания, чтобы люди получили возможность выйти на улицу побегать и позаниматься спортом. А у нас, например, в Москве, по физической культуре сделали просто зачет. Я считаю, что физическую культуру надо сделать экзаменом".

"Необходимо ввести экзамен по физклуьтуре, где есть требование к сдаче норм ГТО, что расшифровывается "Готов к труду и обороне". Наши дети должны быть готовы к труду и обороне, а не к лекарствам, которые им выписывают, и справкам, которые они предъявляют, потому что у них есть различные болезни", - добавила она.

Винер-Усманова отметила, что особую актуальность физкультура имеет сейчас, в условиях пандемии коронавируса. "Когда мы находимся в условиях карантина, дети сидят у компьютеров и ведут малоподвижный образ жизни. Их жизнь зависит от физкультуры, а не от тех лекарств, которые им будут выписывать врачи на протяжении их дальнейшей жизни", - подчеркнула она.

Винер-Усманова является председателем комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.