"Ньюэллс Олд Бойз" подал иск в ФИФА по делу о переходе Понсе в "Спартак"

ТАСС, 6 мая. Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" направил иск в Международную федерацию футбола (ФИФА) по трансферу нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской "Ромы" в российский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

В "Ньюэллс Олд Бойз" считают, что клуб должен был получить долю от перехода аргентинца в московскую команду, но "Рома" включила в сделку игрока, не имеющего фактической рыночной стоимости. Это позволило итальянскому клубу избежать выплат. "Ньюэллс Олд Бойз" требует от "Ромы" возмещения €2 млн.

Отмечается, что этим иском руководство стремится защитить экономические интересы клуба.

Понсе перешел в "Спартак" в июле 2019 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €3 млн. За 26 матчей в составе красно-белых 23-летний форвард отличился девятью забитыми мячами.