РУСАДА возвращается. Тестирование спортсменов на допинг возобновится через две недели

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) через две недели планирует возобновить допинг-тестирование спортсменов, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса. Однако возврата к полномасштабной проверке на допинг ждать пока не приходится.

В среду состоялась пресс-конференция Российского антидопингового агентства, посвященная возобновлению допинг-тестирования спортсменов. Конференция, организатором которой являлся ТАСС, проходила в онлайн-формате. В ее работе принимали участие генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова и начальник отдела по науке РУСАДА Анна Кондакова.

"У нас есть модель тестирования в этих сложных условиях, мы отработали эту машину. У нас есть понимание по костюмам - мы уже заказали и продолжаем их заказывать. Сейчас мы ждем последние рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), они будут со дня на день. И мы начинаем работу с третьей декады мая", - сказал Ганус.

"Отдельную работу мы проводим с персоналом по сбору проб, - заметила в свою очередь Баринова. - Огромная благодарность, что они выразили готовность продолжить сотрудничество. Нужно предпринимать меры как по защите специалистов, так и спортсменов, чрезмерных мер быть не может. Инспекторы РУСАДА будут проводить тестирование только в специальных костюмах, наши специалисты должны использовать маски, санитайзеры".

По словам начальника отдела организации тестирования, все инспекторы допинг-контроля перед возобновлением своей деятельности пройдут обязательную проверку на наличие в организме коронавируса.

Заместитель генерального директора агентства сообщила, что стоимость одной пробы, которую будут брать начиная с двадцатых чисел мая, будет дороже той, что брали до начала пандемии. "Костюмы противовирусные стоят денег, маски мы закупаем с учетом того, что их не только инспекторы наденут. Запас материалов рассчитывался не только на инспектора и спортсмена, но и на ближайшее окружение, учитывая, что тестирование может быть на базах", - отметила Пахноцкая.

РУСАДА не будет просить дополнительных денег у государства

Несмотря на то, что стоимость допинг-проб возрастет, РУСАДА не намерено просить финансовой помощи у государства.

"У нас бюджет состоит из двух частей, - отметил Ганус. - Первая - антидопинговая деятельность, вторая - обеспечение, мы не будем запрашивать дополнительные средства, это сложно. Мы ведем оптимизацию за счет перевода образовательной деятельности в онлайн-режим, уменьшаем наши затраты, при этом не снижая качественных показателей и задач в условиях удаленного режима. Запрашивать дополнительные средства от государства сейчас невозможно".