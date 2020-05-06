{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

РУСАДА возвращается. Тестирование спортсменов на допинг возобновится через две недели

Руководители Российского антидопингового агентства отметили, что забор проб будет проходить только в специальных костюмах и масках
Глава РУСАДА Юрий Ганус Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) через две недели планирует возобновить допинг-тестирование спортсменов, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса. Однако возврата к полномасштабной проверке на допинг ждать пока не приходится.

На эту тему
РУСАДА восстанавливает тестирование с третьей декады мая

В среду состоялась пресс-конференция Российского антидопингового агентства, посвященная возобновлению допинг-тестирования спортсменов. Конференция, организатором которой являлся ТАСС, проходила в онлайн-формате. В ее работе принимали участие генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова и начальник отдела по науке РУСАДА Анна Кондакова.

"У нас есть модель тестирования в этих сложных условиях, мы отработали эту машину. У нас есть понимание по костюмам - мы уже заказали и продолжаем их заказывать. Сейчас мы ждем последние рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), они будут со дня на день. И мы начинаем работу с третьей декады мая", - сказал Ганус.

"Отдельную работу мы проводим с персоналом по сбору проб, - заметила в свою очередь Баринова. - Огромная благодарность, что они выразили готовность продолжить сотрудничество. Нужно предпринимать меры как по защите специалистов, так и спортсменов, чрезмерных мер быть не может. Инспекторы РУСАДА будут проводить тестирование только в специальных костюмах, наши специалисты должны использовать маски, санитайзеры".

По словам начальника отдела организации тестирования, все инспекторы допинг-контроля перед возобновлением своей деятельности пройдут обязательную проверку на наличие в организме коронавируса.

Заместитель генерального директора агентства сообщила, что стоимость одной пробы, которую будут брать начиная с двадцатых чисел мая, будет дороже той, что брали до начала пандемии. "Костюмы противовирусные стоят денег, маски мы закупаем с учетом того, что их не только инспекторы наденут. Запас материалов рассчитывался не только на инспектора и спортсмена, но и на ближайшее окружение, учитывая, что тестирование может быть на базах", - отметила Пахноцкая.

РУСАДА не будет просить дополнительных денег у государства

Несмотря на то, что стоимость допинг-проб возрастет, РУСАДА не намерено просить финансовой помощи у государства.

"У нас бюджет состоит из двух частей, - отметил Ганус. - Первая - антидопинговая деятельность, вторая - обеспечение, мы не будем запрашивать дополнительные средства, это сложно. Мы ведем оптимизацию за счет перевода образовательной деятельности в онлайн-режим, уменьшаем наши затраты, при этом не снижая качественных показателей и задач в условиях удаленного режима. Запрашивать дополнительные средства от государства сейчас невозможно".

На эту тему

По словам Пахноцкой, в этих сложных финансовых условиях РУСАДА не намерено сокращать постоянный штат своих сотрудников. "Будет работать весь персонал в полном объеме, я имею в виду штатных сотрудников, структурных изменений не предполагается", - сказала заместитель генерального директора.

Российское антидопинговое агентство с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
КХЛ
Защитник Антипин после девяти сезонов покинул клуб КХЛ "Металлург"
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС