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Шахматные турниры

Сборная России сыграла вничью с командой Китая в третьем туре Кубка наций по шахматам

В четвертом туре россияне сыграют со сборной "остального мира", встреча пройдет позднее в среду

ТАСС, 6 мая. Российские шахматисты сыграли вничью со счетом 2-2 со сборной Китая в матче третьего тура онлайн-турнира Кубок наций.

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина, капитан команды - Александр Мотылев. За сборную Китая выступали Дин Лижэнь, Юй Янъи, Вэй И и действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. Горячкина и Вэньцзюнь, встречавшиеся зимой в матче за мировую шахматную корону, сыграли вничью, также не сумели выявить победителя Карякин и Юй Янъи. Непомнящий черными фигурами проиграл Дин Лижэню, Артемьев белыми победил Вэй И.

В других матчах третьего тура сборная Европы обыграла со счетом 2,5-1,5 команду Индии, а сборная США со счетом 2,5-1,5 переиграла команду "остального мира".

По итогам трех туров лидирует сборная Китая, которая набрала пять очков и по дополнительным показателям опережает команду США (5), третье место занимает сборная Европы (3), затем идут команды России (2), "остального мира" (2) и Индии (1). Сборная России два матча свела к ничьей, в одной встрече проиграла.

В четвертом туре россияне сыграют со сборной "остального мира", сборная Европы встретится с командой США, команда Китая - со сборной Индии. Партии пройдут позднее в среду.

Команды проводят двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все встречи будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

Теги
Шахматные турниры
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