Бывший форвард клуба НХЛ "Монреаль" Костицын подписал контракт с "Нефтехимиком"

ТАСС, 6 мая. Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик". Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Контракт с 35-летним игроком рассчитан на один сезон.

В последних двух сезонах Костицын представлял минское "Динамо". По итогам прошедшего регулярного чемпионата он набрал 34 (17 голов + 17 передач) очка в 60 матчах.

В Национальной хоккейной лиге хоккеист выступал за "Монреаль" и "Нэшвилл", за семь сезонов он сыграл в 398 матчах и набрал 222 (103+119) очка. Также Костицын играл за клубы российские ЦСКА, "Атлант" (Московская область), "Трактор" (Челябинск), "Торпедо" (Нижний Новгород) и "Сочи", китайский "Куньлунь", белорусские "Полимир", "Юность-Минск", "Витебск".