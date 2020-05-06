В УЕФА заявили, что объявят о гарантиях городов - организаторов ЧЕ в надлежащее время

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о гарантиях городов-организаторов чемпионата Европы - 2020, который был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, в надлежащее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Матыцин: гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге подтверждены и будут отправлены в УЕФА

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В среду в пресс-службе датской части оргкомитета соревнований сообщили ТАСС о том, что организация должна предоставить правительственные гарантии проведения до 8 мая.

"УЕФА находится на связи со всеми двенадцатью городами-организаторами. Дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время", - сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос о получении союзом гарантий со стороны местных оргкомитетов.

Ранее планировалось, что все города-организаторы подтвердят намерение принять матчи чемпионата Европы до 30 апреля. По состоянию на 6 мая с соответствующими заявлениями выступили Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Дублин, Копенгаген, Бухарест и Баку.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах в 12 разных странах.