Защитник Антипин после девяти сезонов покинул клуб КХЛ "Металлург"

ТАСС, 6 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" по обоюдному согласию завершил сотрудничество с защитником Виктором Антипиным. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

27-летний Антипин является воспитанником клуба. За девять сезонов он провел 471 матч в КХЛ, в которых набрал 184 (69 голов + 115 передач) очка. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и был признан лучшим защитником финальной серии 2014 года.

Будучи игроком "Металлурга" он провел за сборную России 60 встреч, записав на свой счет 16 (3+13) очков. Антипин является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В сезоне-2017/18 россиянин играл в Национальной хоккейной лиге за "Баффало". В 47 матчах за клуб он отметился десятью голевыми передачами.