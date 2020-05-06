Бильбао не завершил работу по предоставлению УЕФА гарантий проведения матчей ЧЕ

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Оргкомитет матчей чемпионата Европы по футболу в испанском Бильбао продолжает вести работу по предоставлению гарантий Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовности принять игры перенесенного из-за пандемии коронавируса турнира летом 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанской части оргкомитета соревнований.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В среду в пресс-службе датской части оргкомитета соревнований сообщили ТАСС о том, что организация должна предоставить правительственные гарантии проведения до 8 мая. В УЕФА в свою очередь отметили, что организация объявит о гарантиях городов - организаторов турнира в надлежащее время.

"В настоящее время местный оргкомитет по-прежнему ведет работу, чтобы гарантировать Бильбао в качестве города - организатора чемпионата Европы в 2021 году", - сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее планировалось, что все города-организаторы подтвердят намерение принять матчи чемпионата Европы до 30 апреля. По состоянию на 6 мая с соответствующими заявлениями выступили Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Дублин, Копенгаген, Бухарест и Баку.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах в 12 разных странах.