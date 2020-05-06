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Зимние олимпийские виды спорта

Финал олимпийской квалификации по хоккею перенесен на 2021 год

Проведение турнира запланировано в период с 26 по 29 августа 2021 года

ТАСС, 6 мая. Финальный хоккейный квалификационный турнир на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине среди мужских команд перенесен на август 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Такое решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло в среду.

Финальный этап квалификации должен был пройти 27-30 августа 2020 года, теперь игры отборочного турнира запланированы на 26-29 августа 2021 года. В группе D, матчи которой пройдут в Братиславе, сыграют сборные Австрии, Белоруссии, Польши и Словакии, в группе Е (Рига) - команды Венгрии, Италии, Латвии и Франции, в группе F (Норвегия, город не определен) - сборные Дании, Норвегии, Словении и Южной Кореи. Победители каждой группы попадут на Олимпиаду-2022.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России уже гарантировала себе путевку на Игры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Зимние олимпийские виды спорта
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