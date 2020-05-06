Фазель выступил за перенос выборного конгресса IIHF, запланированного в Петербурге

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) считает, что в условиях пандемии коронавируса более логичным было бы перенести полугодовой выборный конгресс организации, запланированный в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Фазель сообщил ТАСС, что ежегодный конгресс в нынешнем году пройдет в формате онлайн-конференции 10 июня. На полугодовом конгрессе, запланированном в сентябре, должны пройти выборы президента IIHF и совета организации.

"На конгрессе надо будет вынести решение по проведению полугодового конгресса в сентябре. На данный момент похоже на то, что мы не сможем провести выборы в Санкт-Петербурге, - сказал Фазель. - Сейчас выглядит очень затруднительно, что все смогли бы приехать туда. Мы не знаем, будет ли к тому времени пандемия, и я думаю, было бы более мудрым решением перенести конгресс".

Глава IIHF рассказал, когда можно провести полугодовой конгресс в случае переноса. "Есть возможность в том числе и перенести в Санкт-Петербург на следующий год", - отметил он.