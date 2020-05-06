Тутберидзе заявила, что не предложит более заманчивые условия ради перехода фигуристов

ТАСС, 6 мая. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не собирается специально предлагать более заманчивые условия для перехода спортсменов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В среду двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с ТАСС подтвердил переход призера чемпионата Европы Александры Трусовой в его тренерскую группу. Ранее спортсменка занималась в группе Тутберидзе.

"Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения, это решение каждого, но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие", - написала Тутберидзе.