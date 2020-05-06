Тутберидзе заявила, что не предложит более заманчивые условия ради перехода фигуристов

ТАСС, 6 мая. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не собирается специально предлагать более заманчивые условия для перехода спортсменов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
В среду двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с ТАСС подтвердил переход призера чемпионата Европы Александры Трусовой в его тренерскую группу. Ранее спортсменка занималась в группе Тутберидзе.
"Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения, это решение каждого, но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие", - написала Тутберидзе.
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Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения - это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя. #работаемдальше
Воспитанницами Тутберидзе являются такие спортсменки, как победительница Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Алина Загитова, серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, а также двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, ныне тренирующаяся в Канаде под руководством Брайана Орсера.
Трусова занималась в группе Тутберидзе с 2016 года. Она дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего стала третьей в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и России.