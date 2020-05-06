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Зимние олимпийские виды спорта

Прыжок в неизвестность. Фигуристка Трусова прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил ТАСС, что спортсменка будет заниматься в его группе
Этери Тутберидзе и Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе и Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова ушла из группы тренера Этери Тутберидзе. Как стало известно ТАСС, спортсменка будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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"Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу, - сказал Плющенко ТАСС. - Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов, мы все делаем официально, как должно быть. Считаю, что Саше за столько лет, что они катались в "Самбо-70", нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально".

Плющенко отметил, что они со спортсменкой ставят перед собой большие задачи. "Думаю, что у нас все получится и мы добьемся очень хороших и высоких результатов. Цели у нас есть, и они очень серьезные. Ждем, когда сможем приступить к тренировкам, все соскучились по льду. Мне не терпится как можно быстрее начать работу с Сашей", - подытожил он.

Официально переход 15-летней Трусовой пока еще не оформлен. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что документов в настоящее время организация не получала, однако этот процесс в большей степени является формальностью. Особенно с учетом того, что уход фигуристки назревал достаточно давно, по информации ТАСС, Трусова обращалась к нескольким специалистам, и Плющенко не был для нее единственным вариантом.

Сама Тутберидзе выложила пост в своем Instagram, в котором разместила совместную фотографию с Трусовой. "Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения, это решение каждого, но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов, конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие", - написала Тутберидзе.

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Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения - это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя. #работаемдальше

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Вместе с Трусовой каток "Хрустальный", на котором тренируются спортсмены группы Тутберидзе, покинет специалист Сергей Розанов, в основном работавший с младшей группой. По словам Плющенко, Розанов тоже переходит в его академию.

В "Самбо-70" были готовы к уходу Трусовой

Одним из возможных факторов ухода Трусовой могло послужить резкое падение результатов спортсменки к середине прошлого сезона. Фигуристка вместе с другими воспитанницами Тутберидзе Анной Щербаковой и Аленой Косторной дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20, являясь при этом самой титулованной из них. На ее счету были две золотые награды юниорских чемпионатов мира и России, победа в финале юниорского Гран-при, поэтому болельщики и специалисты называли ее главным фаворитом сезона.

Трусова начала бодро: на первом же турнире категории Б она продемонстрировала три чистых четверных прыжка и установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. На коммерческих соревнованиях Japan Open она смогла выполнить четыре четверных прыжка, а на своем первом этапе Гран-при, который прошел в Канаде, обновила собственные лучшие достижения по сумме баллов и в произвольной программе.

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Однако уже на втором этапе в Москве у Трусовой наметился спад. Она одержала победу на тех соревнованиях, но допустила падение в произвольной программе и набрала меньше баллов, чем в Канаде. Падение результатов продолжилось и на последующих турнирах. В итоге Трусова - королева четверных, первая в мире исполнительница лутца, тулупа и флипа в четыре оборота - на главных стартах первого взрослого сезона (в финале Гран-при, на чемпионатах России и Европы) становилась лишь третьей.

Новость об уходе Трусовой разбудила сообщество фигурного катания, мирно дремавшее в относительно тихое время самоизоляции. Однако в школе "Самбо-70", которой принадлежит "Хрустальный", как выяснилось, были готовы к такому повороту событий.

"На "Хрустальном" возможный переход Трусовой - не новость, - сказал ТАСС директор "Самбо-70" Ренат Лайшев. - Они удивлены, что она решила уйти в период коронавируса. К девочкам неоднократно поступают предложения, это вопрос внутренней жизни фигурного катания".

Фактор родителей

Лайшев отметил, что уход от Тутберидзе может стать причиной для отчисления фигуристки из школы. "Посмотрите, что было с Женей Медведевой, Полиной Цурской, Адьяном Питкеевым - всем делались предложения, и те, кто ушел, ушли в никуда, - отметил он. - Медведева ушла к одному из лучших тренеров в мире. Мы хоть и из мира единоборств, но такая ситуация для нас дикость: есть законы этики, но в фигурном катании это в порядке вещей, а мы будем вынуждены отчислить Трусову из школы".

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Тарасова пожелала фигуристке Трусовой результата не хуже, чем в группе Тутберидзе

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова в разговоре с ТАСС высказала предположение, что на переход Трусовой к другому специалисту в большей степени повлияли родители.

"Мне неизвестно о переходе Саши от Этери Тутберидзе, - сказала Тарасова. - Какие могут быть перспективы в данном случае? Разные, вопрос в данном случае решают родители, девочка еще несовершеннолетняя, кто им может быть советчиком? Мы все очень любим Сашу и желаем ей оставаться в авангарде фигурного катания, имея результаты не хуже, чем она имела у Тутберидзе".

Трусова - не первая звездная фигуристка, ушедшая от Тутберидзе к другим специалистам. Ранее аналогичным образом сотрудничество с тренером прекращали олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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