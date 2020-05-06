{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

СМИ: ответный матч 1/8 финала ЛЧ между "Ювентусом" и "Лионом" может пройти 8 августа

Команды сыграли первый матч во Франции, турнир был приостановлен из-за пандемии

ТАСС, 6 мая. Итальянский "Ювентус" может принять французский "Лион" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов 8 августа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радио RMC Sport.

Согласно источникам в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игра состоится, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. 10, 11 или 12 августа должна пройти четвертьфинальная встреча с участием французского ПСЖ.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. В парах 1/8 финала "Ювентус" - "Лион" и "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) и "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) был сыгран только первый матч. Первая встреча "Лиона" и "Ювентуса" завершилась домашней победой французского клуба со счетом 1:0.

Ранее УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты до конца июня, чтобы в августе было возможно завершение еврокубков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Прыжок в неизвестность. Фигуристка Трусова прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил ТАСС, что спортсменка будет заниматься в его группе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС