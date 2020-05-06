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Массовый спорт

Матыцин: срок разработки стратегии развития спорта до 2030 года продлен до 15 июля

В среду члены комиссии Общественной палаты и общественного совета при Минспорте обсудили проект стратегии
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 6 мая. Срок разработки стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года продлен до 15 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба Минспорта.

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Заседание комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта России, на котором обсуждался проект стратегии, прошло в среду.

"Это [продление срока разработки] обусловлено тем, что финансовый механизм реализации стратегии пока неясен, Минфин и Минэкономразвития не могут в настоящий момент согласовать ни план реализации, ни саму стратегию, так как это во многом связано с финансовым обеспечением, - сказал Матыцин. - Министерство спорта готово к диалогу и конструктивным замечаниям по проекту Стратегии-2030, предложения, поступающие от профессионального сообщества, будут внимательно проанализированы. Уверен, мы представим президенту и правительству хорошо проработанный, сверенный и финансово обеспеченный документ для нашей деятельности на ближайшее десятилетие".

В заседании также приняли участие председатель комиссии Общественной палаты, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, председатель общественного совета при Минспорте России, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики НГУ им. П.Ф. Лесгафта Раиса Терехина, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, а также ведущие эксперты спортивной отрасли, руководители федеральных и региональных органов власти, общественных и некоммерческих организаций.

"Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года - это основополагающий документ для построения нашей деятельности на ближайшие десять лет, - отметил министр спорта России. - Без взаимодействия с Общественной палатой, региональными органами исполнительной власти, спортивными федерациями, бизнес-сообществом, МГУ им. Ломоносова, фондом "Иннопрактика" и другими нашими партнерами невозможно подготовить этот документ, который бы отражал реалии сегодняшнего дня".

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