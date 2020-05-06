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Отец Нурмагомедова находится в одной из больниц Москвы, состояние стабильное

Ранее стало известно, что отец чемпиона UFC госпитализирован с подозрением на пневмонию, он сдал тест на наличие коронавируса
Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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ТАСС, 6 мая. Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц Москвы. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил племянник специалиста Умар Нурмагомедов.

"Абдулманап Магомедович госпитализирован в Москву. Сейчас стабильное положение, надеемся, что обойдется", - сказал Нурмагомедов.

Ранее стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на наличие коронавируса.

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