Сборная России по ски-кроссу планирует начать тренировочный сбор 1 июня в Парамонове

ТАСС, 7 мая. Тренировочный сбор национальной команды России по ски-кроссу планируется начать 1 июня в подмосковном Парамонове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

В среду состоялось заседание тренерского совета по ски-кроссу, на котором были подведены итоги сезона и обсуждены планы на ближайшие месяцы. В заседании приняли участие старший тренер команды Леонид Мехряков, главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, тренеры региональных команд, а также администраторы и специалисты.

"Пока все спортсмены на самоподготовке, - сказал Мехряков. - В апреле и мае у нас были запланированы сборы в Кисловодске и Сочи, к сожалению, их пришлось отменить. Сейчас отправляем ребятам планы и контролируем их дистанционно. Наш ближайший сбор запланирован в Парамонове, надеемся, он все же состоится".

Кроме того, участники заседания оценили прошедший сезон и акцентировали внимание на недочетах в предсезонной подготовке, из-за которых команда не сумела показать свой уровень. "Мы выявили, в чем была главная проблема, в октябре и ноябре команде не удалось выполнить необходимый объем работы на трассе. Из-за этого спортсмены не смогли проявить себя, хотя, например, Анастасия Чирцова хорошо себя показала в этом сезоне, была высоко, занимала седьмое место. Но быть выше ей не удалось именно из-за этих проблем, и это касается всей команды", - отметил Мехряков.