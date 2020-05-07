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Влияние коронавируса на спорт

Тест Тони Фергюсона на коронавирус дал отрицательный результат

Фергюсон проведет бой против Джастина Гейджи в ночь на 10 мая в рамках турнира UFC 249
Тони Фергюсон AP Photo/John Locher
Описание
Тони Фергюсон
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус американского бойца Тони Фергюсона перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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"У всех результат отрицательный", - сказал собеседник агентства.

Ранее Фергюсон и члены его команды сдали тест на коронавирус. Турнир UFC 249 пройдет в американском Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Соревнования пройдут без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Соперником Фергюсона станет американец Джастин Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Бой Нурмагомедова и Фергюсона планировался 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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