Тест Тони Фергюсона на коронавирус дал отрицательный результат

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус американского бойца Тони Фергюсона перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Отец Нурмагомедова находится в одной из больниц Москвы, состояние стабильное

"У всех результат отрицательный", - сказал собеседник агентства.

Ранее Фергюсон и члены его команды сдали тест на коронавирус. Турнир UFC 249 пройдет в американском Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Соревнования пройдут без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Соперником Фергюсона станет американец Джастин Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Бой Нурмагомедова и Фергюсона планировался 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка.