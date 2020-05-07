СМИ: футболистам чемпионата Южной Кореи рекомендовали молчать во время матчей

ТАСС, 7 мая. Руководство высшего дивизиона чемпионата Южной Кореи ввело ряд мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции во время матчей первенства, среди прочего игрокам рекомендовали не разговаривать друг с другом. Об этом сообщает портал Goal.com.

Чемпионат должен был начаться 29 февраля, но за несколько дней до старта турнира было принято решение отложить матчи на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Южная Корея стала одной из первых стран в мире, где были зафиксированы массовые случаи заражения. Ранее сообщалось, что матчи чемпионата стартуют 8 мая и будут проходить без зрителей. Турнир будет состоять не из 38, а из 27 туров.

По информации источника, руководство лиги запретило футболистам плеваться и пожимать руки во время матчей. Игрокам рекомендовали также не разговаривать друг с другом. Тренерский штаб и персонал команды обязаны использовать перчатки и маски. Перед стартом чемпионата все игроки сдали тесты на коронавирус, тестирование будет проводиться в течение всего турнира, в случае положительного результата хотя бы у одного футболиста на двухнедельный карантин отправится весь клуб.

В Южной Корее по состоянию на 7 мая выявлено 10 810 зараженных коронавирусом. Вылечились 9 419 человек, умерли - 256. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.