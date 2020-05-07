Лайшев: Алина Загитова даст последний звонок на выпускном школы "Самбо-70"

ТАСС, 7 мая. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова должна пройти с последним звонком на выпускном школы "Самбо-70". Об этом ТАСС сообщил директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

В декабре 17-летняя Загитова объявила о приостановлении соревновательной карьеры. Она не выступила на чемпионате России в Красноярске, который являлся отборочным турниром к чемпионату Европы. В текущем году спортсменка заканчивает школу.

"Планируем, что [Алина] Загитова пройдет с последним звонком на выпускном. Она в этом году заканчивает школу. Загитова - символ побед школы "Самбо-70" и всей России", - сказал Лайшев.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.