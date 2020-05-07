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Зимние олимпийские виды спорта

Минспорт лишил Корельскую звания судьи всероссийской категории за недостоверные сведения

Основанием для лишения звания стало представление агентства по спорту Архангельской области

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ирина Корельская была лишена Министерством спорта РФ звания спортивного судьи всероссийской категории по лыжным гонкам после того, как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выявила недостоверные сведения в документах с представлением Корельской к этому званию. Об этом сообщил ТАСС глава агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин 30 марта подписал приказ о лишении Ирины Корельской квалификационной категории "спортивный судья всероссийской категории", которая была присвоена Корельской в декабре 2015 года. Основанием для лишения звания стало представление агентства по спорту Архангельской области.

"Федерацией лыжных гонок России было направлено письмо в агентство по спорту Архангельской области, в котором сообщалось о выявлении аттестационной комиссией ФЛГР недостоверных сведений в представлении к присвоению квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории Ирине Корельской, - отметил Багрецов. - К данному письму были приложены копии документов, подтверждающих недостоверность указанной в представлении информации (копии представления и справок о составе судейских коллегий на указанных в представлении соревнованиях)".

"На основании выявления недостоверной информации в представлении агентством было направлено в Минспорт России заявление о лишении квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории Ирины Корельской с приложением копий подтверждающих документов", - добавил глава агентства по спорту Архангельской области.

55-летняя Корельская является заведующей кафедрой физической культуры Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, вуз находится в Архангельске.

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Зимние олимпийские виды спорта
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