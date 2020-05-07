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Влияние коронавируса на спорт

WADA обновило руководство для национальных организаций в период пандемии коронавируса

Основное внимание уделяется возобновлению тестирования спортсменов
Глава WADA Витольд Банька EPA-EFE/ANDRZEJ GRYGIEL
Описание
Глава WADA Витольд Банька
© EPA-EFE/ANDRZEJ GRYGIEL

ТАСС, 7 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило руководство для национальных антидопинговых агентств в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Следуя руководству от 20 марта, WADA выпустило обновление для антидопинговых организаций, в котором основное внимание уделяется возобновлению тестирования спортсменов, - говорится в сообщении. - WADA разработало руководство после консультации с группой национальных антидопинговых организаций, чтобы определить, как антидопинговое сообщество может наилучшим образом осуществлять свои программы тестирования в этой сложной среде. Документ разработан в соответствии с рекомендуемыми процедурами в области здравоохранения и гигиены, а также Международным стандартом тестирования и расследований".

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"Руководство было доработано, чтобы отразить эволюционирующую природу пандемии, ее влияние на глобальную программу тестирования и тот факт, что ряд стран, где приостановили или значительно сократили тестирование, возвращаются к нормальной жизни из-за снятия ограничений, - добавляется в тексте. - Документ охватывает ряд областей, концентрируясь на том, какие процедуры по сбору проб при проведении испытаний в течение этого периода должны применяться национальными организациями и их персоналом".

Президент WADA Витольд Банька отметил, что главным приоритетом организации является здоровье, безопасность и социальная ответственность. "Мы продолжаем призывать всех внимательно следовать советам соответствующих органов здравоохранения и государственных учреждений, - сказал он. - Там, где программы тестирования могут возобновиться, мы даем четкое руководство, чтобы можно было поддерживать целостность системы, не подвергая опасности здоровье спортсменов, персонала или любого, кто с ними контактировал. Крайне важно, чтобы система могла вернуться к полной мощности как можно быстрее после снятия ограничений".

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на организованной ТАСС онлайн-конференции сообщил, что организация восстановит тестирование с третьей декады мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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