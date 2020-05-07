Континентальная хоккейная лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина

КХЛ в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина, по итогам которого в следующую стадию вышли "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург) и чемпион сезона-2018/19 ЦСКА (Москва).

ТАСС, 7 мая. Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу, - говорится в сообщении. - Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров не существует. В связи с этим лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ сезона-2019/20 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом".

Отмечается, что на утверждение совета директоров КХЛ будет вынесена поправка в регламент об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призеров в сезоне-2019/20. Согласно нынешнему регламенту, чемпион и призеры первенства России определяются по итогам плей-офф.

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил уверенность, что в сложившейся ситуации лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу. "Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить, - напомнил он. - Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей, но несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина, именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке".