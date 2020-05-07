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КХЛ

Кудашов: победитель КХЛ должен определяться именно по итогам плей-офф

В четверг пресс-служба КХЛ объявила о том, что руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен определяться по итогам полноценного розыгрыша плей-офф, поэтому решение лиги не определять победителя сезона является верным. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер санкт-петербургского СКА и сборной России Алексей Кудашов.

В четверг пресс-служба КХЛ объявила о том, что руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20. Лига в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина, по итогам которого в следующую стадию вышли "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирская область), СКА и чемпион сезона-2018/19 ЦСКА (Москва).

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"Думаю, что решение правильное. Чемпион должен определяться по итогам плей-офф. Все случившееся было таким неожиданным, поэтому надо было все останавливать, как есть", - сказал Кудашов.

На утверждение совета директоров КХЛ будет вынесена поправка в регламент об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения чемпиона, а также серебряного и бронзового призеров чемпионата России. В 2015 году чемпионом страны по итогам регулярного сезона стал ЦСКА.

"Если бы чемпион определялся по итогам "гладкого" сезона, стратегия у команд должна была быть выстроена по-другому", - отметил Кудашов.

В итоговой таблице турнира восемь команд, вышедших во второй раунд плей-офф, поделили места с первого по восьмое. Им присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом.

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