Леонова: Трусовой при переходе к Плющенко важно сохранить свое мастерство

В среду двукратный олимпийский чемпион Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Тутберидзе.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российской фигуристке Александре Трусовой будет непросто сохранить мастерство, приобретенное за годы работы в группе Этери Тутберидзе, после перехода в команду Евгения Плющенко - ей могут помочь новые подходы в тренировочном процессе. Таким мнением с ТАСС поделилась серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.

"Ей важно сохранить то, что она умела делать, но, возможно, в новой группе будет новый подход, и все будет хорошо. Что касается самого перехода, то это, думаю, выбор ее родителей. Не думаю, что Саша в один момент проснулась и решила, что не хочет больше кататься у Этери Георгиевны, а хочет уйти к другому тренеру. Думаю, там много подводных камней - ни с того ни с сего такое не происходит, тем более что Саша была и есть отличный спортсмен, и успехи, которые у нее были, произошли с ней именно в группе Этери Георгиевны", - сказала Леонова.

На вопрос ТАСС о возможных проблемах роста Леонова предположила: "Сейчас она может еще больше подрасти - на отдыхе все вырастают, можно и за неделю вырасти, ничего не делая".

Трусова дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего стала третьей в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и России.