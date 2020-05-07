{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Леонова: Трусовой при переходе к Плющенко важно сохранить свое мастерство

В среду двукратный олимпийский чемпион Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе спортсменки в его тренерскую группу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российской фигуристке Александре Трусовой будет непросто сохранить мастерство, приобретенное за годы работы в группе Этери Тутберидзе, после перехода в команду Евгения Плющенко - ей могут помочь новые подходы в тренировочном процессе. Таким мнением с ТАСС поделилась серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.

В среду двукратный олимпийский чемпион Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Тутберидзе.

На эту тему
Прыжок в неизвестность. Фигуристка Трусова прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе

"Ей важно сохранить то, что она умела делать, но, возможно, в новой группе будет новый подход, и все будет хорошо. Что касается самого перехода, то это, думаю, выбор ее родителей. Не думаю, что Саша в один момент проснулась и решила, что не хочет больше кататься у Этери Георгиевны, а хочет уйти к другому тренеру. Думаю, там много подводных камней - ни с того ни с сего такое не происходит, тем более что Саша была и есть отличный спортсмен, и успехи, которые у нее были, произошли с ней именно в группе Этери Георгиевны", - сказала Леонова.

На вопрос ТАСС о возможных проблемах роста Леонова предположила: "Сейчас она может еще больше подрасти - на отдыхе все вырастают, можно и за неделю вырасти, ничего не делая".

Трусова дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего стала третьей в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и России.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Крикунов: решение КХЛ не выявлять чемпиона является обдуманным
Главный тренер "Динамо" считает такое решение лиги правильным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС