Родионенко: покинувшая спорт Комова может стать отличным судьей по спортивной гимнастике

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады 2012 года россиянка Виктория Комова, последний раз принимавшая участие в соревнованиях в июле 2018 года, может стать отличным судьей по спортивной гимнастике. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Кубок России - 2018 стал для Комовой последним стартом в карьере. После того как она не была включена в состав сборной России на Европейские игры в Глазго, Комова прекратила выступления. Однако никаких заявлений об уходе из спорта она до сегодняшнего дня не делала.

"Мы предлагаем всем нашим заслуженным мастерам и ведущим в прошлом гимнастам, кто уже сошел, подключаться к судейству. Скоро будут проходить семинары для судей, где будут грядущие изменения в правилах, и мы всех будем подключать к семинарам. Речь идет и о Комовой, которая может быть прекрасным арбитром. Мы с ней ведем разговор о том, что она должна подключаться к судейству", - сказала Родионенко.

Последний раз Комова выступала в составе сборной России осенью 2015 года на мировом первенстве в Глазго. Обострившаяся травма спины лишила чемпионку мира 2015 года в упражениях на брусьях возможности выступить на Олимпиаде-2016 в Бразилии, гимнастка пропустила сезон-2017 и вернулась в строй только весной следующего года. Весенний чемпионат России - 2018 в Казани стал для Комовой первым серьезным стартом после возвращения в спорт. На турнире в столице Татарстана гимнастка сумела стать третьей в личном многоборье, также в ее активе серебро командного турнира и бронза в упражнениях на брусьях.