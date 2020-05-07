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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" рассчитывает, что РПЛ будет доиграна по примеру чемпионата Германии

Как утверждает издание Deutsche Welle, первые игры немецкого турнира состоятся 15 мая

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассчитывает, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доигран по примеру чемпионата Германии. Об этом Медведев сообщил ТАСС.

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6 мая канцлер Германии Ангела Меркель после видеоконференции с главами регионов объявила о том, что чемпионат страны возобновится во второй половине мая, не назвав точной даты. 7 мая клубы должны провести конференцию, на которой дата возобновления турнира будет определена. Как утверждает издание Deutsche Welle, первые игры состоятся 15 мая. Расписание матчей 26-го тура станет известно позднее.

"Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей, - сказал Медведев. - Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат".

"У нас по линии УЕФА и Европейской клубной ассоциации отличное взаимодействие с партнерами - вчера была видеоконференция с представителями лиги 1 Европейской клубной ассоциации, куда Россия входит как одна из шести сильнейших лиг. Помимо национальных протоколов, готовится общеевропейский протокол на основе опыта всех европейских лиг. И в РПЛ, и в РФС [Российском футбольном союзе] вся эта информация есть", - добавил гендиректор "Зенита".

При этом Медведев отметил особенность отечественного футбола, связанную с обширной географией. "Конечно, нужно учитывать российскую специфику, потому что у нас большая страна и требуются особые меры, связанные с перелетами, другими обстоятельствами. Самое главное, что пандемия должна пойти на спад - и это, как мы вчера слышали, откроет дорогу поэтапному снятию ограничений", - резюмировал собеседник агентства.

Нынешний сезон РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Зенит" после 22 туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на девять баллов.

Теги
Российский футбол
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