IBU приступил к рассмотрению информации о российских биатлонистах из списка WADA

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований".

"IBU только что получил дополнительную информацию от следственной группы WADA, которая занимается расследованием российского дела. Антидопинговый орган IBU в данный момент исследует информацию, полученную от WADA вместе с другими данными, которыми может обладать орган, и в надлежащее время примет соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).