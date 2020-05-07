Чемпионат Германии по футболу будет возобновлен 16 мая

ТАСС, 7 мая. Высший дивизион чемпионата Германии по футболу будет возобновлен 16 мая. Об этом на пресс-конференции заявил глава Германской футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

В среду федеральные и региональные власти ФРГ договорились о возобновлении во второй половине мая матчей чемпионата Германии по футболу. Это решение было принято в ходе видеоконференции канцлера страны Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель Германии. При этом право определить конкретную дату возобновления игр оставалось за DFL.

Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии на неопределенный срок. В высшем дивизионе пауза началась после 25-го тура, турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария". Во второй Бундеслиге лидирует "Арминия" из Билефельда. Уже несколько команд, согласно информации СМИ, испытывают финансовые трудности из-за приостановки игр.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на четверг, по данным института имени Коха, в Германии заразились 166 091 (плюс 1 284 по сравнению с сутками ранее), скончались 7 119 (плюс 123). Выздоровели 139 900 (примерно на 2 500 больше, чем сутки ранее).