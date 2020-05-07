Фастовский надеется, что смерть миллиардера Босова не повлияет на развитие ХК "Сибирь"

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Руководство новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" надеется, что смерть совладельца угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит" Дмитрия Босова не повлияет на развитие клуба, сообщил ТАСС генеральный менеджер "Сибири", соучредителем которой является "Сибантрацит", Кирилл Фастовский.

"Я не могу ответить на этот вопрос, я не гадаю, что будет, я не знаю. Надеюсь, что не будет [последствий]. Пока никаких последствий нет", - сказал Фастовский.

Группа "Сибантрацит" занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В группу входят АО "Сибирский Антрацит" и ООО "Разрез Восточный" (Новосибирская область), а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО "Разрез Кийзасский". В 2018 году объем добычи составил 24,1 млн т, к 2022 году, согласно планам, добыча вырастет до 58 млн т в год. Выручка в 2018 году составила 162,4 млрд руб.